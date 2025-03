Para muitos, o Carnaval é sinônimo de alegria e curtição, no entanto, para alguns, as festas que agitam esse período são uma oportunidade a mais para fazer uma renda extra, seja com venda de alimentos e bebidas, seja com reciclagem, por exemplo.

Um vídeo publicado pelo fotógrafo James Pequeno, no último domingo (2), durante o Carnaval da Família, Centro de Rio Branco, mostra uma cena um tanto complexa, um catador de latinha acaba deitando no chão e colocando parte do corpo dentro de uma bueira para colher as latas que caíram dentro do buraco.

A cena chamou a atenção das pessoas que estavam no local, que pareceram ficar surpresas com a atitude do homem em busca das latinhas. No final do vídeo, uma outra pessoa corre para ajudá-lo.

Nos comentários da postagem, internautas debateram sobre a situação. “A prefeitura deveria colocar grade nesses bueiros para evitar que essas coisas caíssem dentro”, disse uma pessoa.

ASSISTA: