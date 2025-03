Vídeo mostra grupo de jovens pulando da Ponte Metálica, no Centro de Rio Branco; VEJA

Com a cheia do Rio Acre a população começa frequentar as margens do manancial, porém, algumas situações de perigo são presenciadas. Nesta segunda-feira (10), adolescentes foram flagrados pulando da ponte Juscelino Kubitscheck, no Centro de Rio Branco, também conhecida como Ponte Metálica, para tomar banho no rio.

O comportamento imprudente gera preocupações das autoridades, pois nesse período do ano o manancial está cheio de pedaços de galhos e tronco de árvores que podem oferecer perigo, além das correntezas e risco de afogamento, e os animais peçonhentos e selvagens.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil alertam para os perigos encontrados durante esse período de cheia.