Vídeo mostra homem sendo espancado antes de ser morto a facadas

Câmeras de segurança flagraram o momento em que José Lúcio de Oliveira Neto foi brutalmente espancado antes de ser morto a golpes de faca no estacionamento de uma sorveteria, na Quadra 204 do Recanto das Emas.

Acompanhe a cena:

José tentou fugir mais acabou levando quatro facadas nas costas e duas na cabeça. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, neste sábado (8/3), um dos suspeitos do crime.

Veja o momento da prisão:

Jackson Manoel Sousa do Nascimento (foto em destaque), de 28 anos, foi preso por policiais civis da Seção de Investigações de Crimes Violentos (Sicvio), da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Segundo os investigadores, como as equipes trabalharam de forma ininterrupta desde a data do crime, foi garantida a prisão em flagrante.

A reportagem apurou que Jackson tinha passagens por roubo, furto e porte ilegal de arma.

Policiais militares do 27⁰ Batalhão da Polícia Militar (27º BPM) foram acionados pela PCDF, porque os agentes não estavam próximos do local onde Jackson estava.

Segundo as investigações, a vítima teria tido uma briga com a companheira. Jackson e pelo menos mais dois suspeitos teriam tomado as dores da mulher e atacado José.

Pedrada

De acordo com depoimentos colhidos, o trio perseguiu a vítima. Um dos assassinos, cujo nome não foi divulgado, teria acertado uma pedrada na cabeça de José Lúcio.

A vítima ainda conseguiu correr algumas dezenas de metros, mas foi alcançada e esfaqueada. A PCDF procura os demais suspeitos

Quem tiver informações que possam ajudar na localização dos suspeitos deve entrar em contato com a PCDF, pelo 197. O sigilo é garantido.