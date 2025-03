Vídeo: pessoas controlam sucuri na rua com vassouras durante enchente

Moradores de Manaus, na Amazônia, se depararam com uma sucuri tentando escapar da força das águas que inundaram a região durante um temporal. A serpente foi mobilizada após populares usarem vassouras e a cena ocorreu na tarde de terça-feira (4/3), no bairro São José, na zona Leste do estado.

Veja vídeo:

No vídeo divulgado nas redes sociais, dois homens e uma mulher tentam imobilizar o animal com duas vassouras. Em seguida, após conseguirem deter o animal, os moradores acionaram as autoridades e aguardaram a guarnição chegar ao local. O animal, que apareceu em meio à enxurrada, causou um grande susto na comunidade.

A aparição do animal surpreendeu quem passava no local. Além dos danos causados pela tempestade, que afetou diversos locais e causou transtornos no trânsito, a captura da serpente serviu de alerta para moradores sobre os impactos da chuva e os riscos envolvendo animais silvestres que podem ser deslocados pelas águas das enxurradas.

Casos como esses são comuns durante os períodos chuvosos. Os animais acabam sendo deslocados de seus habitats naturais, podendo gerar perigo e temor aos residentes que avistam diferentes espécies durante fortes chuvas.