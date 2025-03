Um barco colidiu com um barranco em um trecho do Rio Paraná, em Novo Remanso, Distrito de Itacoatiara (AM), após o piloto dormir enquanto dirigia. O caso aconteceu na quarta-feira (5/3).

Veja vídeo:

Em um vídeo, o barco está em alta velocidade, e o piloto aparece dormindo. Ao fundo, pessoas gritam na expectativa de acordar o homem. “Ele vai se bater, ele vai se bater, Jandinho, Jandinho”, alerta uma pessoa.

Apesar do susto no momento do acidente, ninguém ficou ferido.