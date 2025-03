Vídeo: policiais de São Paulo vão para blocos de carnaval fantasiados de Power Rangers

Em vídeo que circula nas redes sociais mostra policiais civis de São Paulo indo para os blocos de carnaval fantasiados de Power Rangers, o que gerou grande repercussão entre os internautas.

O registro, feito durante o sábado (01), mostra os policiais usando as fantasias dos famosos heróis de TV enquanto seguiam para o evento carnavalesco.

A situação gerou uma mistura de reações nas redes sociais, com alguns internautas se divertindo com a escolha inusitada da fantasia. Entre os comentários, houve quem brincasse sobre a situação com frases como “é hora de morfar na cadeia” e outros mencionando ironicamente a atuação da polícia em atividades ilícitas.

Não há informações sobre a razão da fantasia ou se ela foi uma estratégia para interagir com os foliões, mas o vídeo rapidamente se espalhou, alcançando milhares de visualizações.

Veja o vídeo:

https://x.com/choquei/status/1896275244589236435?s=46&t=6YrtE_zyZjtpx5kDZCo2vg