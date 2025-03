Vídeo: policial atira com fuzil no centro de SP para prender quadrilha

Um policial civil correu na contramão de um movimentado viaduto da capital paulista, além de atirar de fuzil em meio ao trânsito, para prender integrantes de uma quadrilha especializada em furtar casas de luxo. O caso, ocorrido em plena luz do dia dessa sexta-feira (28/2), em uma via da região central, que faz a ligação entre as zonas leste e oeste da capital paulista, foi registrado em vídeo por uma testemunha (assista abaixo).

As imagens mostram que os suspeitos, ao verem o policial empunhando a arma de grosso calibre, desembarcam de um carro e correm. É nesse momento que tiros são dados pelo agente do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ao todo, seis homens foram presos, dos quais um deles foi ferido por um dos disparos, no ombro esquerdo, e hospitalizado. O estado de saúde dele não foi informado.

Quadrilha de assaltantes

Registros policiais afirmam que os seis suspeitos seguiam em um comboio após invadir uma casa e furtá-la em Perdizes, bairro da zona oeste.

Quando dois carros e uma moto da quadrilha estavam na região da Baixada do Glicério, já na região central, o policial aproveitou que os veículos dos criminosos ficaram presos no congestionamento e resolveu abordá-los.

“Um dos envolvidos tentou sacar uma pistola para reagir à abordagem, mas acabou neutralizado”, diz trecho de nota da polícia.

Furto e acompanhamento

Investigadores da 4ª Delegacia Sobre Roubos a Condomínio do Deic monitoravam as ações dos integrantes da quadrilha e flagraram o grupo praticando um furto em Perdizes.

O comboio dos ladrões, composto por um Fiat Idea, um Jeep Compass e uma moto — cujo condutor tinha as funções de olheiro, durante os furtos, e de batedor, durante as fugas — passaram a ser acompanhados pelos policiais civis.

Quando os veículos acessaram o viaduto Leste-Oeste, sentido zona leste, os policiais resolveram agir, ao perceber que aquele era “o momento ideal”.

Veja o vídeo:

A ação rápida resultou na prisão do bando, deixando um de seus integrantes baleado. Ele foi encaminhado ao Hospital do Ipiranga.

O Jeep usado pela quadrilha havia sido furtado no último dia 16 de uma casa invadida pelo bando, na ocasião, no bairro do Brooklin, na zona sul. Ao bando, o Deic atribui crimes também nos bairros de Alto de Pinheiros e Lapa, ambos na zona oeste. A polícia ainda procura outro veículo que os criminosos teriam furtado em 11 de fevereiro, após invadir uma residência no bairro do Pari, na zona leste.

O Deic não informou se apreendeu eventuais itens furtados da casa pelos criminosos.

Os presos foram indiciados por furto qualificado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. Além desses crimes, o suspeito ferido com um tiro, que estaria portando uma pistola, foi também indiciado por porte ilegal de arma de fogo.

A identidade dos membros da quadrilha não foi informada e suas defesas não localizadas. O espaço segue aberto para manifestações.