Vídeo: saiba quem é o moreno que curtiu o Carnaval com Luciana Gimenez

O Carnaval ainda não terminou e as curtições dos famosos durante os desfiles das escolas de samba do Rio ainda estão rendendo. Luciana Gimenez esteve em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí e curtiu a folia ao lado de um moreno misterioso.

Nas imagens, reveladas pela jornalista Fabíola Reipert, a apresentadora parece em clima de intimidade com o moço e dá muitas risadas. Em outro momento, ela passa o braço em volta do pescoço dele e fala ao pé do ouvido.

A colunista ainda contou que o eleito de Luciana Gimenez é português. E fontes da coluna Fábia Oliveira revelaram que o nome dele é Chico e ele é jogador de rugby. Será que teremos um romance pós-Carnaval em breve? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos.