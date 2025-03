Vídeo: Volkswagen Tera é sucessor legítimo do Gol e podemos provar

O Volkswagen Tera pode até ter chegado dois anos e meio depois, mas é o sucessor legítimo do Gol. E isso está “tatuado” no vidro traseiro do inédito SUV de entrada da marca, revelado no domingo de carnaval (2). Autoesporte teve contato com o modelo dias antes de sua apresentação e mostra todos os detalhes em um vídeo completo com aquela que será sua versão de topo, a High, com os pacotes opcionais Outfit e Adas.