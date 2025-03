Vips da Front: esposa de doutor da UPDS pega marido no flagra com aluna que se intitula blogueira

Parabéns, Vitória!

Um brinde à belíssima Vitória Gabriele Freitas, que no dia 07 de março completou 26 anos! Estudante de medicina da UPDS, ela é um verdadeiro ícone de beleza e carisma. Vitória, que atualmente está solteira, também esbanja charme em cada esquina. Parabéns e que venham mais conquistas!

Festa na fronteira

Preparem-se para a calourada de medicina! Neste sábado (15), a casa noturna Rancho Prime promete agitar a fronteira com DJs e bandas animando a festa dos calouros das universidades UAP, UNITEPC e UPDS. Uma oportunidade de diversão e integração para estudantes e comunidade! 🎶

Happy hour no Black Beer

Os amantes de um bom happy hour não podem perder as promoções do Black Beer! Todas as sextas, chop e tira-gostos a preços imperdíveis, além de som ao vivo aos sábados. É o lugar ideal para relaxar e fazer novas amizades.

Política e Carnaval

O ex-candidato a vereador Elenilson Cruz se destacou na organização do bloco Goiabitas durante o carnaval de Brasiléia, tentando conquistar corações e votos para 2028. Já o prefeito Carlinhos do Pelado, que prometeu se fantasiar de mulher no bloco As Rolinhas do Coronel, deixou os foliões na mão. (rsrsrsrs)

Os gatos da medicina

Quem são os estudantes de medicina mais cobiçados da fronteira? Confira alguns nomes:

Thiago Mourão: Conhecido como Thiago Tubarão, ele arrasa nas festas e está no décimo semestre na UNITEPC.

Taylon Diogo: O rei dos eventos em Sena Madureira, ele é a sensação da UPDS no quarto semestre.

Camilo Lima: Com um sorriso cativante, ele conquista a todos no quinto semestre da UPDS.

Raygila Casaes: A ruiva que não passa despercebida. Está no décimo período da UNITEPC, mas já tem dono.

Ester Farias: A beleza e simpatia dela são inegáveis. Cursando o terceiro semestre na UNITEPC.

Maria Nascimento: Um carisma único no quinto período da UPDS. Ela também é secretária administrativa.

Esporte em alta

Nos dias 14, 15 e 16 de março, a décima segunda edição do Copão Intramed vai agitar a UNITEPC! Futsal e vôlei se encontram no Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, prometendo muito esporte e diversão a partir das 18h. É hora de torcer e se divertir!

Maratona pedagógica

Com o início do ano letivo de 2025, a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (SEE) já está a todo vapor! Os professores do ensino médio e fundamental estão passando por capacitações recheadas de dinâmicas e conhecimentos. Uma verdadeira maratona pedagógica que promete elevar o nível da educação na nossa fronteira. E quem sabe até despertar novos talentos!

A Vida Alheia