Visto negado, amiga com câncer e romance gringo: acreana tem jornada digna de filme após ir embora

A acreana Stellawane resolveu virar a página de sua vida deixando o Acre de vez. Ela anunciou a novidade em um vídeo que está emocionando as redes sociais. Batizando a saga de “Diário da Partida”, ela lembrou que, há dois anos e meio, tentou recomeçar no Canadá com apenas duas malas, uma mochila e um sonho, mas o visto foi negado – coincidência ou destino?

A virada aconteceu quando, em vez de voltar pro Acre, ela arriscou tudo em Portugal, onde conheceu um homem maravilhoso, se mudou para Holanda após dois meses de namoro e viveu um ano e meio como imigrante, fazendo amigos, ganhando uma “família holandesa” e trabalhando duro.

A jornada, digna de roteiro de filme, deu uma pausa quando ela retornou ao Brasil para resolver o processo do visto e surpreendeu uma amiga com câncer, a influenciadora Maxine Silva – um momento que ela descreveu como “lindo”.

Em São Paulo, passou na prova de holandesa de primeira, deu entrada no processo e voltou pro Acre para manter um relacionamento à distância, até o gringo visitá-la, conhecer a família e curtir uma temporada de viagens. Agora, oito meses depois, com o visto aprovado, ela tá na contagem regressiva para voltar à Holanda de vez, prometendo documentar seus últimos dias nas terras acreanas.