Vitória: novo filme estrelado por Fernanda Montenegro chega no cinema de Rio Branco

Fernanda Montenegro, aos 95 anos, está de volta ao cinema com o filme Vitória, que estreou nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, no Cine Araújo, no shopping de Rio Branco. O drama, uma produção original do Globoplay, é inspirado na história real de Joana Zeferino da Paz, uma idosa que, nos anos 2000, filmou atividades criminosas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, ajudando a prender mais de 30 pessoas ligadas ao tráfico.

Sob direção de Andrucha Waddington, que assumiu o projeto após a morte de Breno Silveira, o longa tem recebido elogios pela atuação marcante de Montenegro, que dá vida a Nina, uma massagista que enfrenta a criminalidade em seu bairro. A estreia chega ao Acre acompanhada de outras novidades que prometem movimentar as salas de cinema.

A escolha de Fernanda Montenegro para o papel de Joana, uma mulher negra, gerou discussões, já que a atriz é branca, mas a produção defendeu a decisão destacando a força de sua interpretação e a universalidade da história. No X, o público tem demonstrado entusiasmo com a vitalidade de Montenegro, com comentários que a descrevem como “grandiosa” e “esplêndida”.

Vitória celebra a coragem de uma mulher comum contra o crime e reforça o momento de destaque do cinema brasileiro, que recentemente venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui. A programação completa, com horários e classificações indicativas, pode ser conferida no site do Cine Araújo, e a expectativa é de grande público nas salas de Rio Branco neste fim de semana.