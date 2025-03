Wagner Moura ganha destaque como possível indicado ao Emmy 2025

O ator brasileiro Wagner Moura surge como um dos principais favoritos ao Emmy 2025 na categoria de Melhor Ator por sua atuação na série Ladrões de Drogas. A informação vem do portal especializado Gold Derby, conhecido por suas previsões precisas sobre premiações do cinema e da TV nos Estados Unidos.

Se a indicação se confirmar, Moura entrará para a história como o primeiro brasileiro a concorrer ao prêmio na categoria de atuação. A lista oficial dos indicados será divulgada no dia 15 de julho. Vale lembrar que o ator já teve reconhecimento internacional anteriormente, tendo sido indicado ao Globo de Ouro em 2016 por seu papel em Narcos.

Ladrões de Drogas é baseada no romance de Dennis Tafoya e acompanha a trajetória de dois amigos criminosos da Filadélfia que, ao se passarem por traficantes para roubar uma casa de campo, acabam desvendando acidentalmente um poderoso cartel de drogas, transformando o golpe em uma luta pela sobrevivência.

Na trama, Wagner Moura interpreta Manny Carvalho, um vigarista que, junto com seu parceiro Ray Driscoll (vivido por Brian Tyree Henry), finge ser policial para cometer um assalto. No entanto, o que parecia um golpe simples se complica quando eles cruzam o caminho de uma organização criminosa muito mais perigosa do que imaginavam.