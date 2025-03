Walter Salles queria fazer discurso político no Oscar: leia o texto

O emocionante discurso de Walter Salles ao ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui precisou ser improvisado pelo diretor. Em uma coletiva de imprensa da qual o Metrópoles participou, o cineasta revelou ter perdido as notas que havia escrito para ler no palco da premiação.

“Fiquei com os óculos, mas sem ter o que ler”, brincou. “Eu começava agradecendo ao cinema brasileiro, mas também ao latino-americano. A cinematografia não existe sozinha”, frisou.

Walter contou que o discurso original reforçava a trajetória de Eunice Paiva e abordava temas como resistência e afeto. “O texto falava de Nanda e Dona Fernanda como representantes do que temos de melhor no Brasil e de como a arte sobreviveu e floresceu. Terminava dizendo que os governos autoritários surgem, mas acabam sumindo no esgoto da história. O cinema vira memória”, destacou.

O diretor também revelou que pretendia encerrar seu momento no palco do Oscar com uma frase em português: “Ditadura nunca mais”, afirmou.

Leia o discurso na íntegra:

Obrigado, em nome do Cinema Brasileiro.

Agradeço à Academia por reconhecer a história de uma mulher que, diante de uma tragédia causada por uma ditadura militar, optou por resistir para proteger sua família. Em um tempo em que tais regimes estão se tornando cada vez menos abstratos, dedico esse prêmio a Eunice Paiva e a todas as mães que, diante de tamanha adversidade, têm a coragem de resistir. Que nos ensinam a lutar sem perder a capacidade de sorrir, mesmo quando elas se sentem frágeis.

Este prêmio também pertence a duas mulheres extraordinárias, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Elas não apenas elevaram nosso filme, mas representam o fato de que a arte resistiu no Brasil.

Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história, enquanto livros, canções e filmes ficam conosco… Obrigado a todos, em nome do cinema brasileiro e latino-americano!

Viva a Democracia, Ditadura Nunca Mais!