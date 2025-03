Wendell Barbosa participa do CBC e de encontro de secretários em São Paulo

O secretário Municipal de Esportes, Wendell Barbosa, participa, em São Paulo, do Fórum Nacional de Formação Esportiva 2025, evento realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), e do encontro de secretários municipais e estaduais de todo o Brasil.

“São reuniões importantes para o esporte de Rio Branco. Precisamos ter políticas públicas fortes para o desenvolvimento de todas as modalidades na capital acreana”, comentou Wendell Barbosa.

Elaboração de projetos

Segundo Wendell Barbosa, os maiores investimentos no esporte de Rio Branco devem ser realizados a partir da elaboração de projetos desde o comunitário até o alto rendimento.

“A meta é trazer os recursos para Rio Branco com um planejamento. Os recursos existem e precisamos trabalhar da maneira correta. O caminho é longo, mas a participação nesse encontro do CBC e com os secretários certamente vai abrir muitas portas”, afirmou o secretário.