Xbox em 2025: veja jogos, consoles e o que mais esperar da marca no ano

Saber o que a Xbox vai entregar em 2025 pode ser a dúvida de muitos entusiastas do mercado de games. A marca encerrou 2024 de maneira positiva, com lançamentos de peso, como S.T.A.L.K.E.R. 2, Microsoft Flight Simulator 2024 e Indiana Jones and the Great Circle, além do retorno de Call of Duty: Black Ops 6, talvez a franquia de maior relevância da Activision. No entanto, o 2024 da Xbox também foi marcado por desafios, que incluem demissões em larga escala, fechamento de estúdios e mudanças no Xbox Game Pass. Esses problemas com certeza vão influenciar na Xbox em 2025.