O influenciador e youtuber Andrew Cross morreu na terça-feira (4/3) após os médicos desligarem os aparelhos que o mantinham vivo. Ele sofreu um acidente de carro em 31 de janeiro em Colorado (EUA), o que resultou em uma grave lesão cerebral.

Com quase meio milhão de seguidores no YouTube, Cross era conhecido como Desert Drifter (Vagabundo do deserto) e passou mais de um mês sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. Sua morte foi anunciada pela irmã, Jenna Spooner, que afirmou que o espírito do influenciador agora está “livre, cercado de luz e amor”.