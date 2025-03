Zagueiro Nickson assina com a Ponte Preta por uma temporada

O zagueiro Nickson, 18, assinou contrato com a Ponte Preta nesta quinta, 13, por uma temporada. O atleta revelado pelo Rio Branco chegou no José de Melo em 2024 e despertou o interesse da Macaca durante a disputa da Copa São Paulo.

“Essa é uma grande oportunidade. Estou muito motivado e vou trabalhar duro para ter a possibilidade de renovação e seguir no clube”, declarou Nickson.

30% do percentual

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou a liberação do atleta e um percentual em uma negociação futura.

“A negociação com a Ponte Preta foi de excelente nível. Os dirigentes paulistas demonstraram respeito com o Rio Branco e ficamos com 30% dos direitos federativos”, afirmou Valdemar Neto.