Zé Felipe afirma que Virginia Fonseca “gosta de apanhar”

O cantor Zé Felipe divertiu seus seguidores, nas redes sociais, nesta terça-feira (11/3), ao compartilhar detalhes de sua vida íntima com sua esposa, Virginia Fonseca. Por meio de uma caixinha de perguntas divulgada em seu perfil no Instagram, o filho de Leonardo foi questionado sobre a personalidade da influenciadora digital.

Um seguidor do músico quis saber se Virginia era uma pessoa narcisista, ou seja, se tinha um comportamento de só pensar em si mesma. Conhecido por suas tiradas bem-humoradas, Zé Felipe não apenas negou, como também aproveitou para brincar com as supostas preferências da esposa nos momentos íntimos:

“Não, ela é masoquista, ela gosta de apanhar! Toda vez é pisada na cabeça e é daquele jeito!”, disparou o cantor aos risos. No vídeo, é possível ver que Virginia estava presente no momento da brincadeira e riu do “relato” compartilhado pelo marido famoso.

Repercussão

Não demorou muito para que as imagens fossem parar em perfis de fofocas nas redes sociais e foi por lá que internautas repercutiram o assunto: “Se ele soubesse o significado de narcisista, a resposta seria diferente”, opinou um. “Ele deu essa resposta porque não sabe o que é narcisista”, acrescentou outro. “Como se ele soubesse o que é ser narcisista”, ironizou um terceiro.

Boatos sobre sexualidade

Ainda na mesma rede social, um fã resolveu questionar a sexualidade do cantor, perguntando se Zé Felipe era gay. O filho de Leonardo debochou do comentário com uma resposta provocativa: “Sou! vira a bund* aí”, ironizou o marido de Virginia Fonseca.