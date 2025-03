Zé Felipe lamenta internação do caçula, Zé Leonardo: “Coração apertado”

Zé Felipe usou as redes sociais, na noite deste sábado (1º/03), para lamentar a internação do filho caçula com Virginia, José Leonardo. O bebê de 5 meses está sob cuidados médicos no Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com bronquiolite. O cantor cumpre agenda de shows pelo Brasil e afirmou que está com o “coração na mão” por não estar presente no momento delicado.

“Coração está na mão de não estar aí. Amo vocês!”, afirmou ele em um story. Logo em seguida o artista completou: “Hoje o show foi com coração apertado pelo José Leonardo. Graças a Deus ele está bem e com a mamãe dele”, declarou o cantor.

Mais cedo, Virginia compartilhou que o pequeno estava com bronquiolite e atualizou os fãs: “Hoje tive a clara certeza de que fazemos um plano e Deus faz outro! Tinha combinado tudo para ir pra Florianópolis fazer uma surpresa para o Zé, curtir o show dele, mas Deus tinha outro combinado… José está com bronquiolite. Não está grave, mas precisando de tratamento intensivo!”, explicou.

A equipe médica do Hospital Pediátrico Jutta Batista, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, afirmou que o quadro do caçula da família Fonseca Costa segue estável, mas sem previsão de alta.