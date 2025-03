Zequinha Lima garante continuidade do Carnaval Cultural após forte chuva em Cruzeiro do Sul

A forte chuva que atingiu Cruzeiro do Sul na noite desta terça-feira (4) provocou alagamentos em diversas ruas do centro da cidade e afetou a estrutura do Carnaval Cultural Magid Almeida, na Praça Orleir Cameli.

Apesar dos impactos, o evento será mantido, conforme anunciado pelo prefeito Zequinha Lima em pronunciamento oficial.

Durante vistoria técnica no local, o prefeito afirmou que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados para monitorar a situação e garantir a segurança da população. Segundo ele, uma avaliação técnica foi realizada para confirmar a estabilidade da estrutura do evento.

“Tivemos uma enxurrada muito forte que visualmente afetou a estrutura que a gente tinha aqui, mas para que a gente pudesse anunciar a continuidade ou não, a gente precisaria ter um laudo técnico, uma avaliação mais detalhada. E foi isso que fizemos, e por isso mantemos a programação”, disse.

A programação infantil foi cancelada, porém a adulta será mantida, mas a continuidade da festa depende das condições climáticas e da acessibilidade do público ao local. “A chuva continua intensa, e não sabemos se as pessoas conseguirão chegar até aqui. Mas estamos de prontidão, com toda a equipe da Defesa Civil e demais órgãos preparados para qualquer necessidade, como desabamentos e alagamentos em outros pontos da cidade.”

Diante do cenário, Zequinha Lima reforçou que a prioridade é a segurança da população e que novas atualizações serão feitas conforme a evolução do clima na cidade.

Veja vídeos: