10 filhos com mães diferentes: saiba quem são os herdeiros de Latino

Latino usou as redes sociais nesta terça-feira (20/5) para desabafar sobre uma situação delicada que vive com um de seus filhos. Sem citar nomes, o cantor revelou ter sido alvo de extorsão por parte do jovem, que enfrenta problemas com drogas. Segundo Latino, o rapaz também teria agredido sua atual companheira, a modelo Raffa Rarbbie.

A revelação chamou atenção não só pela gravidade, mas também porque o cantor tem uma família numerosa. Ao todo, são 10 filhos de diferentes relacionamentos.

Saiba quem são os filhos de Latino:

Dayanna Maia

A mais velha da prole é Dayanna Maia, de 29 anos. Filha da advogada mineira Izabel Cristina, ela seguiu carreira artística e já atuou como atriz, diretora e produtora. Recentemente, integrou o elenco da série Os Donos do Jogo, da Netflix, no papel de Delmira.

Bruna Morais

Bruna só descobriu que era filha de Latino aos 14 anos. Hoje com 26 anos, ela vive em São Paulo e gosta de música e musculação. Apesar de não terem crescido juntos, pai e filha chegaram a passar festas de fim de ano juntos no Rio.

Amanda Rocha

Amanda, de 25 anos, é fruto de um breve relacionamento do cantor com a fã paulista Jucinéia de Oliveira. Diferente do pai, ela se dedica à música gospel e já passou o Dia dos Pais ao lado dele representando os irmãos.

Victor Hugo

Outro filho com origem em um fã-clube é Victor Hugo, também com 25 anos. Ele é de Recife e filho de Roselina Severino, mas pouco se sabe sobre sua vida atual. O jovem tem uma relação distante com o pai.

Guilherme Rocha (Namentti)

Conhecido nas redes sociais como Namentti, Guilherme, de 26 anos, teve a paternidade reconhecida por Latino após um teste de DNA em 2018. Durante um período, chegou a morar com o cantor. Sua mãe é Verônica Rodrigues.

Suzanna Freitas

Suzanna, de 23 anos, é filha de Latino com a cantora Kelly Key. Bastante popular nas redes sociais, onde soma mais de 2 milhões de seguidores, ela já falou abertamente sobre a relação instável que tem com o pai.

Bernardo Neiva

Bernardo, de 13 anos, é filho de Fernanda Rodrigues Neiva, com quem Latino se envolveu após um show em 2011. O adolescente joga futebol e já atuou pelo time Bangu, no Rio de Janeiro.

Ana Julia

Com 16 anos, Ana Julia só conheceu o pai pessoalmente em 2024, embora trocassem mensagens desde que ela era criança. Segundo Latino, a mãe dela preferiu esperar a filha atingir a maioridade para que ela própria decidisse se queria conhecer o artista. Ela é filha da cabeleireira Neusimar Condensei.

Valentina

Valentina nasceu em 2013 e é fruto do relacionamento do cantor com a advogada Glaucia Deneno. A jovem mantém distância da vida pública e da rotina do pai.

Matheus

Caçula da família, Matheus tem 11 anos e é filho de Jaqueline Blandy, ex-modelo. Assim como Valentina, também é mais discreto e vive longe dos holofotes.