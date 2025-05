Um exemplo de jogo de matemática interessante é o CORRIDA dos MÚLTIPLOS, que funciona no estilo infinite run, que se consagrou no meio mobile com o clássico Subway Surfers. Assim sendo, o TechTudo preparou uma lista com 10 jogos de matemática para jogar online no PC ou em celulares diversos, para você aprender, se divertir e aprimorar seu entendimento em uma das matérias escolares mais exigidas em provas e afins.

10 jogos de matemática para jogar online no PC, Android ou iPhone (iOS)