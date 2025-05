10 jogos de mundo aberto ideais para quem explora tanto que esquece a quest

Red Dead Redemption 2, Elden Ring, No Man’s Sky e The Witcher 3: Wild Hunt são jogos que apresentam um mundo aberto vasto, envolvente e cheio de locais para explorar durante a jogatina. Esses títulos transformam a exploração em uma verdadeira aventura, com paisagens de tirar o fôlego, cheios de histórias secundárias, segredos e atividades que fazem muitos jogadores até esquecerem da missão principal. Ao aproveitar games com mundo aberto tão bons que quem explora acaba esquecendo a quest, naturalmente, as horas dentro do jogo acabam aumentando.