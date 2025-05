10 jogos de tiro que fogem do óbvio e você nunca ouviu falar

Games como My Friend Pedro, Forgive Me Father e Screencheat são exemplos de jogos de tiro que fogem do óbvio, trazendo uma gameplay diferente e até bastante curiosa. Esses games apostam no absurdo, na jogabilidade criativa, no humor, em gráficos estilizados e muito mais para atrair os jogadores. Portanto, esses títulos são ideais para quem não aguenta mais a mesmice dos jogos de tiro, seja um FPS competitivo ou nomes focados em narrativa: aui, os usuários podem esperar ação e diversão com mecânicas incomuns e cenários cheios de vida.