100 jogos de PC baratinhos para comprar agora por menos de R$ 20

Além dos títulos já mencionados, outras boas promoções incluem Just Cause 2 por R$ 6,59 e Tomb Raider: GOTY Edition por R$ 5,89. O RTS Northgard está saindo por R$ 14,49, enquanto o RPG de ação Tails of Iron pode ser adquirido por R$ 15,99. Graveyard Keeper e Frostpunk também estão com mais de 80% de desconto cada. Veja abaixo: