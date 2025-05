15 jogos tão ruins que você com certeza nem sabia da existência

Superman 64 (1999), Fast & Furious: Showdown (2013), WWE2K20 (2020) e Umbrella Corps (2016) são exemplos de games que foram mal com o público, mal com a crítica e acabaram fracassando nas vendas. Esses e outros jogos desagradaram tanto que muito dificilmente você se lembra deles, diferente de títulos que geraram uma alta expectativa e acabaram indo mal, por exemplo. Seja por conta de gameplay, temática ou mesmo uma história ruim – além de bugs, em alguns casos –, eles caíram facilmente no esquecimento.