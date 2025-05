20 anos de Virada Cultural: São Paulo celebra duas décadas de resistência artística

A Virada Cultural chegou na sua vigésima edição, e promete ser histórica. O evento acontece nos dias 24 e 25 de maio na capital paulista, e promete ser imperdível. O portal LeoDias relembra 4 edições marcantes do evento, e fala um pouco sobre como será a deste ano.

2005 – A primeira edição

Em 2005, São Paulo deu início a um novo capítulo em sua trajetória cultural. Pela primeira vez, a cidade foi palco de uma maratona de 24 horas ininterruptas de arte, música, teatro, dança e encontros entre diferentes públicos. Inspirada no festival francês Nuit Blanche, a Virada Cultural nasceu por iniciativa da Prefeitura de São Paulo, sob promoção da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da São Paulo Turismo (SPTuris). A proposta era clara: ocupar os espaços urbanos com cultura gratuita e acessível a todos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virada Cultural. Foto: SPTuris Virada Cultural. Foto: SPTuris Virada Cultural. Foto: SPTuris Voltar

Próximo

A estreia, realizada entre os dias 19 e 20 de novembro, traduziu na prática o espírito da “cidade que nunca dorme”. O público pôde transitar por locais emblemáticos como a Galeria Olido, o Vale do Anhangabaú, a Praça Roosevelt, a Biblioteca Mário de Andrade e o Theatro Municipal. Mas a Virada foi além do centro e chegou às quatro regiões da cidade, com atrações no Anhembi e na quadra da Vila Maria na zona Norte, no Museu do Ipiranga na zona Sul, na Praça Morcegão e em Ermelino Matarazzo na zona Leste. A zona Oeste contou com apresentações no Sesc Pompeia. Pela primeira vez, o Metrô operou por 24 horas, acompanhado de linhas especiais de ônibus.

2010 – A Virada ganha fôlego

Mais consolidado, o evento de 2010 foi realizado nos dias 15 e 16 de maio, reunindo milhares de pessoas e reforçando seu papel no calendário cultural da cidade. A rede de parceiros cresceu, com destaque para o envolvimento ampliado das unidades do Sesc-SP, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Estado da Cultura.

A Praça Júlio Prestes tornou-se um dos principais polos da programação, com shows internacionais como Living Colour e ABBA The Show. A Praça Roosevelt recebeu a chamada “Dimensão Nerd”, voltada ao universo geek, com mesas de RPG, jogos de tabuleiro e desfiles de cosplays. Todas as regiões da cidade foram novamente contempladas com atividades culturais para diferentes públicos.

2015 – O marco da descentralização

Nos dias 20 e 21 de junho de 2015, a Virada Cultural chegou à sua 11ª edição com uma mudança significativa. A ampliação dos palcos para áreas periféricas marcou um avanço importante. Com apoio da Secretaria de Igualdade Racial, a proposta foi democratizar ainda mais o acesso e atingir públicos historicamente menos contemplados. A descentralização passou a ser uma das diretrizes centrais do evento.

2020 – Reinvenção em tempos de pandemia

Com a pandemia de Covid-19, a Virada Cultural precisou se reinventar. Sob o tema “Tudo de Arte, Nada de Aglomeração”, o evento foi realizado de forma totalmente virtual nos dias 12 e 13 de dezembro.

Mais de 400 atrações foram apresentadas em transmissões ao vivo, instalações digitais e performances online. A programação foi distribuída em seis teatros, nove centros culturais, 13 casas de cultura e 22 bibliotecas municipais. Mesmo sem a tradicional ocupação das ruas, a Virada manteve seu propósito de conectar pessoas por meio da arte.

2025 – Duas décadas de celebração cultural

Em 2025, a Virada Cultural completa 20 anos de história com o tema “20 anos em 24 horas”. Nos dias 24 e 25 de maio, São Paulo mais uma vez se transforma em um grande palco cultural com atividades gratuitas espalhadas por toda a cidade.

A programação prevê mais de mil apresentações em 21 grandes palcos, sendo 16 localizados em bairros das zonas Sul, Norte, Leste e Oeste, além de cinco no centro da capital. A descentralização permanece como eixo estruturante do evento, com atividades em mais de 150 instituições como casas de cultura, centros culturais e CEUs. Vinte unidades do Sesc participam da programação, assim como espaços de referência como o Masp e o Itaú Cultural.

A Virada de 2025 reafirma São Paulo como uma das capitais culturais da América Latina. Museus, praças, parques e ruas se transformam em espaços de convivência e expressão artística, consolidando a cidade como destino para quem busca diversidade, criatividade e arte em movimento.

“A Virada Cultural 2025 celebra a diversidade, a ocupação democrática dos espaços públicos e a potência da arte em transformar a cidade. Com uma programação plural e acessível, a Prefeitura de São Paulo reafirma seu compromisso com uma cultura viva e presente em todos os territórios”, explica o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente.