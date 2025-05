20 melhores jogos lançados em 2025 até agora, segundo o Metacritic

O ano de 2025 tem sido repleto de surpresas para a indústria de games. Nos últimos meses, tanto títulos de peso quanto games pouco cotados chamaram atenção de público e crítica, garantindo boa aprovação no Metacritic, plataforma que reúne análises de vários veículos da mídia especializada de games. Nomes como Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Split Fiction e Despelote figuram entre os melhores de 2025 e têm potencial para concorrer a GOTY (Game Of The Year) no The Game Awards, “Oscar dos games” que acontece em dezembro.