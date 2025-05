5 versões leves de pão de queijo para manter a dieta em dia

O pão de queijo, tradicional iguaria mineira, conquistou o coração (e o paladar) de brasileiros de todas as regiões. Mas quem está em busca de uma alimentação mais equilibrada não precisa abrir mão desse lanche tão querido. Com alguns ajustes simples, é possível preparar versões mais leves e nutritivas da receita original.

Pão de queijo com aveia

Ingredientes:

1 xícara de chá de flocos de aveia

400 g de queijo branco ralado

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

2 ovos

1/2 xícara de chá de água quente

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a aveia com o queijo branco ralado. Em outra tigela, junte o polvilho, o sal e a água quente, mexendo até incorporar. Espere a mistura esfriar um pouco, adicione os ovos e o azeite e mexa bem. Depois, una as duas misturas e mexa até a massa ficar homogênea. Modele as bolinhas e leve ao forno preaquecido.

