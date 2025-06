7-truques-de-beleza-das-famosas-em-cannes-para-copiar-no-brasil

O tapete vermelho de Cannes é mais do que um desfile de vestidos deslumbrantes. É também uma vitrine das maiores referências de beleza do mundo. Em 2025, além dos grandes nomes do cinema internacional, o festival contou com a presença marcante de diversas brasileiras que brilharam na Croisette com looks impecáveis — da cabeça aos pés.

Os truques de beleza das famosas em Cannes vão além da maquiagem impecável: envolvem preparação de pele, escolhas técnicas e segredos de bastidor que podem (e devem) ser adaptados para casamentos e eventos no Brasil.

Entre elas, Juliana Paes, homenageada em uma mostra especial sobre o Brasil no cinema, encantou os fotógrafos com um vestido Georges Chakra e uma maquiagem radiante assinada por Lucas Rodrigues.

Também passaram por lá nomes como Alinne Moraes, Débora Nascimento e Camila Queiroz, todas com produções que misturavam elegância, tropicalidade e sofisticação. O Brasil esteve, sem dúvida, bem representado — não só no talento, mas na estética.

Mas como as famosas chegam nesse nível de beleza em eventos tão exigentes? A resposta está em um conjunto de rituais, escolhas técnicas e truques de backstage que vão muito além de uma boa base.

A seguir, Lucas Rodrigues — que acompanha de perto o circuito de celebridades — revela os segredos mais usados em Cannes e como você pode adaptá-los para festas, casamentos ou ocasiões especiais aqui no Brasil.

1. A maquiagem começa dias antes: a pele é prioridade

Antes de qualquer make, vem o cuidado com a pele. Lucas explica que a preparação pode começar até semanas antes do evento, com foco total em hidratação e uniformização do tom.

“Elas fazem limpezas leves, drenagens faciais, sessões de LED e seguem dietas com pouca ingestão de sal e álcool. Tudo isso influencia no resultado da maquiagem.”

Além disso, dormir bem e beber bastante água são práticas indispensáveis — mesmo para quem está sob os holofotes internacionais.

2. Como fazer a maquiagem durar sob flashes, calor e emoção

Manter a maquiagem impecável por horas é um desafio até para profissionais. O segredo, segundo Lucas, está nas camadas bem construídas:

•Hidratação e primer como primeira base

•Base leve e durável (como a Armani Luminous Silk ou a Dior Backstage)

•Corretivo cremoso, como o Radiant Creamy da NARS

•Pó translúcido apenas na zona T

•E, o mais importante: bruma fixadora entre os passos, criando uma “fixação por etapas”

“Não é só aplicar spray no final. O segredo é usar a bruma ao longo da make, para que cada camada fique selada.”

3. Produtos queridinhos dos bastidores de Cannes

Os maquiadores de celebridades têm seus favoritos — e muitos são fáceis de encontrar no Brasil:

•Base: Armani Luminous Silk / Dior Backstage

•Corretivo: NARS Radiant Creamy

•Iluminador: Charlotte Tilbury Beauty Light Wand

•Sombra cremosa: Stila Glitter & Glow

•Fixador: Urban Decay All Nighter

•Lip balm com cor: Dior Lip Glow ou NIVEA Rosé

“O importante é escolher texturas leves, com acabamento luminoso e fórmula resistente.”

4. Técnica e luz: o brilho certo no lugar certo

Eventos como Cannes misturam luz natural com flashes potentes — e isso muda tudo. Lucas alerta para um erro comum: o excesso de brilho ou glitter em locais errados.

“A luz de flash pode estourar com partículas grandes de brilho. Prefiro iluminadores líquidos ou cremosos, aplicados nas têmporas e no alto das maçãs.”

Nos olhos, esfumado quente, canto interno iluminado e cílios marcados com leveza são os elementos mais usados pelas celebs — inclusive as brasileiras.

5. Como adaptar o visual de Cannes para a vida real

Mesmo que você não esteja em Cannes, os mesmos princípios podem ser aplicados em casamentos ou festas importantes.

“Aposte em pele glow com blush cremoso, base leve e iluminador líquido. Um esfumado marrom e batom nude rosado funcionam em qualquer ocasião. E nunca subestime a bruma fixadora: ela é o elo entre o look profissional e a maquiagem da vida real.”

6. O maior erro de quem tenta copiar famosas

“É tentar reproduzir tudo igual, sem adaptar. Contorno exagerado, maquiagem matte demais ou cobertura muito pesada funcionam para foto, mas não para eventos reais. O ideal é se inspirar, mas conhecer seu rosto e manter a leveza.”

7. Truques simples de backstage que funcionam no dia a dia

•Gelo no rosto ou rolinho de jade gelado pela manhã, para desinchar

•Lip balm com cor, que substitui o batom e hidrata

•Bruma com acabamento glow, usada antes e depois da maquiagem

•Sombra cremosa esfumada com os dedos, ideal para um visual sofisticado sem esforço

Em Cannes, cada detalhe conta — mas a verdadeira beleza das celebridades está na combinação de técnica, cuidado e identidade. E com os truques certos, é possível sim trazer um pouco desse glamour para o seu próprio tapete vermelho — seja ele o altar, a pista de dança ou um jantar especial.