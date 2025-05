A confissão de petistas sobre a possível cassação de Eduardo Bolsonaro

Lideranças do PT na Câmara admitem que dificilmente o pedido do líder da bancada, Lindbergh Farias (RJ), para cassar o mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deve prosperar na Casa.

A avaliação de petistas é de que, ao contrário do caso do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), cuja cassação tinha o apoio do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), não há movimentação do Centrão contra Eduardo.

Fechar modal.

Eduardo Bolsonaro anunciou que vai morar nos Estados Unidos no dia 18

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Apesar disso, petistas defendem que o pedido contra Eduardo é importante para deixar claro que, na visão do PT, o filho “03” de Jair Bolsonaro tem tentado fazer com que os Estados Unidos interfiram na Justiça brasileira.

Junto do senador Humberto Costa (PE), atual presidente do PT, Lindberg acusa Eduardo de abuso das prerrogativas constitucionais e de quebra de decoro parlamentar por articular sanções ao ministro Alexandre de Moraes.

“O representado, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, vem desde março de 2025 atuando, de forma sistemática e deliberada, em território estrangeiro estadunidense, com o objetivo de promover ataques institucionais contra o Supremo Tribunal Federal, constranger o exercício da jurisdição constitucional e articular sanções internacionais contra autoridades brasileiras”, diz o pedido.

No STF, é diferente

A situação, entretanto, muda quando se fala do inquérito contra Eduardo Bolsonaro, instalado pelo Supremo a pedido do procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

Na avaliação de caciques do PT, Eduardo deverá sofrer algum tipo de punição — inclusive, ter seu passaporte diplomático cancelado, mesmo estando nos Estados Unidos.