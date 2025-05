“A senhora sempre esteve certa sobre as mudanças climáticas”, diz Gladson à Marina durante GCF

O governador Gladson Cameli voltou a elogiar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante o último dia da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores Pelo Clima e as Florestas (GCF Task Force), no centro de convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O governador disse que a acreana sempre esteve certa sobre as mudanças climáticas.

“A senhora me disse uma vez, num congresso: “A história vai mostrar que eu estou certa”. E eu estou aqui pra dizer que a senhora está correta sobre a Amazônia e as mudanças climáticas. O governo do Estado é um parceiro do Governo Federal”, disse o governador.

“A senhora é sempre muito bem-vinda à sua terra natal. O Governo do Estado precisa do Governo Federal”, finalizou.