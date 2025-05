Abaixo-assinado pede cassação de senador após ataques a Marina Silva

Um abaixo-assinado criado na internet pede a cassação do senador Marcos Rogério. A mobilização começou após os ataques direcionados à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, realizada na terça-feira (27).

Na ocasião, Marina deixou a sessão após ser alvo de ofensas do senador Plínio Valério (PSDB-AM) e também de críticas do senador Omar Aziz (PSD-AM). O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais e provocou reações de diversos setores da sociedade.

A petição está disponível no site www.mel.org.br/marcosrogeriocassado e já ultrapassa 10 mil assinaturas. O movimento é organizado por coletivos que combatem a violência política de gênero e raça.

Durante a audiência, Plínio Valério afirmou que Marina Silva “como ministra não merece respeito”, além de relembrar que, em outra ocasião, o parlamentar declarou: “Imagine o que é tolerar a Marina seis horas e dez minutos sem enforcá-la”. O senador Omar Aziz também fez críticas à ministra, relacionando-a ao atraso na tramitação do Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental.

O abaixo-assinado cobra providências do Senado e a abertura de processo contra os parlamentares envolvidos no episódio.