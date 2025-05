Abertura do Hidden é marcada por evento badalado para convidados

Conhecido por unir música, arte, vinho e diversão, o Hidden retorna para a agenda dos brasilienses com uma edição especial. A sétima temporada do evento foi inaugurada nessa quarta-feira (28/5) com uma programação de abertura exclusiva para convidados. Este ano, a grande novidade foi o local escolhido, pela primeira vez em um espaço às margens do Lago Paranoá: a ruína da antiga sede da ASFUB (Clube da UnB).

A identidade visual, outro ponto forte do projeto, foi feita pela artista plástica Bebel Franco, que trabalha com muitas cores e estampas vibrantes. Assim como nos anos anteriores, o evento convida um novo chef de cozinha para assinar o menu sazonalmente.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Palco do Hidden

Nina Quintana/Metrópoles 2 de 8

Espaço ao ar livre

Nina Quintana/Metrópoles 3 de 8

Cozinha do chef no Hidden

Nina Quintana/Metrópoles 4 de 8

Taça entregue aos convidados no dia da inauguração

Nina Quintana/Metrópoles 5 de 8

Adega com diversas opções de vinhos e espumantes

Nina Quintana/Metrópoles 6 de 8

Banheira com vários vinhos e espumantes

Nina Quintana/Metrópoles 7 de 8

Bar

Nina Quintana/Metrópoles 8 de 8

Espaço do chef de cozinha

Nina Quintana/Metrópoles

Na inauguração, o cardápio foi elaborado por Raquel Pacheco, que comanda o restaurante Casa de Vó, na Vila Planalto. Além de saborearem as delícias servidas, os convidados também se jogaram na pista de dança com apresentações musicais variadas.

Os responsáveis por agitar a noite foram a cantora Yara Gambirasio, a banda Funkeando com o DJ A e o DJ Maraskin, que marca presença no evento desde a primeira edição.

Duo Smart Jazz

Banda Funkeando

O evento itinerante acontece às quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e em alguns domingos. De acordo com a produtora cultural e uma das idealizadoras do Hidden, Mari Braga, a programação se estenderá até o final de setembro ou a primeira semana de outubro.

“Viemos novamente com surpresas nos sábados, aquelas aparições de humoristas e atores cantando. Em alguns domingos, vamos ter samba, axé e esses projetos que a gente faz”, destaca Mari Braga.

Orgulhosa do resultado, a produtora cultural destaca o jardim iluminado e a vista no fim da tarde, que proporciona um “pôr do sol impagável à beira Lago”. “A gente sempre procurou e conseguiu encontrar esse tesouro destruído, abandonado, essa ruína”, celebra ela.

Daniel e Mari Braga

Na inauguração, marcaram presença personalidades de Brasília e autoridades, como o presidente da Caixa, Carlos Vieira Fernandes, que ressaltou a parceria do banco com o projeto.

Presidente da Caixa, Carlos Vieira Fernandes

Galeria de arte

Apesar de manterem a tradição de ocupar e ressignificar lugares antes esquecidos da cidade, o Hidden 2025 foi marcado por inovações que vão além da localização e da decoração. Desta vez, eles apresentaram uma galeria de arte. “Conseguimos fazer uma galeria com a iluminação adequada, algo que a gente sempre quis ter”, diz Mari Braga.

O artista escolhido para expor na galeria foi o fotógrafo Paulo Leone. Morador do Canadá há 25 anos, ele nunca havia conhecido Brasília, mas veio a convite do casal Mari e Daniel Braga. Enquanto conhecia a cidade, notória pela presença da política e pela arquitetura única, Paulo Leone fez registros da capital durante apenas um dia inteiro e evidenciou as formas, linhas e geometria marcante do local por meio das imagens. “Isso prova o quanto Brasília é rica. Fazer uma exposição com a experiência de um dia”, afirma.

Paulo Leone

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

A mostra traz ângulos da capital federal

Nina Quintana/Metrópoles 2 de 6

Resumo da exposição

Nina Quintana/Metrópoles 3 de 6

Obras da exposição Brasília: Utopia geométrica pelo olhar de Paulo Leone

Nina Quintana/Metrópoles 4 de 6

Quadros à mostra

Nina Quintana/Metrópoles 5 de 6

Obras elaboradas pelo artista Paulo Leone

Nina Quintana/Metrópoles 6 de 6

Detalhes da exposição

Nina Quintana/Metrópoles

Confira momentos do evento no vídeo abaixo:

Veja como foi a inauguração pelos cliques da fotógrafa Nina Quintana:

Marcos Vinícius Aleixo; diretora-executiva de administração, RI e finanças da Caixa Cartões, Ana Donata Rodrigues; diretor-presidente interino da Caixa Cartões, Márcio Vieira Recalde; Eloise Chaves; consultora na presidência da Caixa Cartões, Deusdina Pereira; e Thays Chaffin

Paulo César Cascão, Silvana Chaves e Ana Claudia Barreto

Mari Braga e Claudia Meireles

Lara e Cyro Torres

Bruno Miranda e Thaienne Fernandes

Thiago Bernardes e Liliane de Carvalho

Ana Luiza Favato, Talita Daher e Kátia Pantazis

Claudia Marques e Luís Filipe Campelo

Carol Kalil e Juliana Barbosa

Luis Carlos Alcoforado e Gabriela Alcoforado

Luiz Prisco e Sarah Campo Dall’Orto

Mari Braga e Halley Mestrinho

Thaienne Fernandes, Daniel Toys, Silvana Chaves, Amanda Saback, Paulo César Cascão e Lara Torres

Cheila Wobido, Claudia Meireles, Neide Melo e Damares Medina

DJ Sony, Eugênio Cue, Hungria, Pietra Torres, Lara Torres e Aldo Diniz

Paulo Leone

Duo Smart Jazz

Cleber de Piere e Ana Luiza Favato

Manu Peixoto e Stenio Diniz

Ana Paula Grande e Bruno Stuckert

Tati Vartuli

Ju Rodrigues, Fernanda Patrícia, Fernanda Amaral, Claudia Meireles, Alisson Esteves e Alfredo Anachuri

Gui Rodrigues, Miguel Gustavo, Roberta Mandela, Michele Baron e Carlos Henrique

Laila Suliman e Paulo Nassar

Hendy Miranda e Jaque Ribeiro

Show movimentou o público

Banda Funkeando

Paulo Leone e Mari Braga

Daniel Braga e Paulo Leone

Paulo Leone e Raquel Teixeira

Paula Hartmann e Thiago Nascimento

Caires e Renata Caires

Eliene Lucindo e Claudia Meireles

Daniel Cardim e Mirian Chueiri

Caio Brandão e Franklin Santos

Daniel Dreyer e Soraya Lacerda

Fabiano Palhares e Mirella Montella

Pedro Lex e Aldo Oliveira

Rafa Monte Rosa e Laura Monte Rosa

Rafaella Barreto

Vinhos e espumantes para os convidados

Neide Melo, Talita Daher, Claudia Meireles, Cheila Wobido e Kátia Pantazis

Bebel Franco, Mari Braga e Paulo Leone

Vitor Sion, André Rocha, Matheus Junges e Rafael Martins

Tati Vartuli, Rodrigo França e Tatiana Carvalho

Alessandra Prestes e José Guilherme de Macedo Soares

Adriana Morais e Tiago Sato

Gisele Regner, Tatiana Gomes e Dayana Santtoz

Talita Mendes, Rejane Araújo, Gláucia Doff, Maíra Dias e Danila Araújo

Danyelle Simões e André Rocha

Daniel Wills, Karina Baldo e Daniel Nowicki

Paulo Thirso, Paulo Veríssimo, Renato Azambuja e Rafa Monte Rosa

Chef Raquel Pacheco

Pedro Saraiva, Franciele Rocha e Jessy Torres

Caio Braga e Tatiana Lima

Heberte Barros e Marília Barros

Rodrigo Capdeville e Iara Rocha

Pedro Lex e Aldo Oliveira

Thiago Botafogo e Carolina Musa

Tatiana Lima e Stella Fabiana Lima

Juan Oliveira e Fábio Salvador

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.