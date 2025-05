Academia onde jovem morreu no RJ retoma atividades e faz post polêmico nas redes sociais

A academia Forma Fitness, localizada em Copacabana, Rio de Janeiro, retomou suas atividades após a morte de Dayane de Jesus, de 22 anos, que sofreu um mal súbito durante o treino na última terça-feira (22/5). O estabelecimento havia sido interditado por descumprir normas de emergência.

Em comunicado nas redes sociais, a academia anunciou a reabertura e afirmou que os dias de interdição seriam compensados ao fim do plano contrato dos alunos. A publicação, no entanto, gerou controvérsia ao adotar um tom incisivo, sugerindo que funcionários e clientes que não compartilhassem da visão da empresa deveriam se desligar. Devido a repercussão negativa, a academia posteriormente apagou a publicação polêmica.

“Voltamos com força total! Para nossos clientes que sabem o quanto somos obcecados por segurança no ambiente de treino. Pedimos desculpas pela fatalidade e oremos pela aluna Gympass”, disse, em nota oficial, a academia. “Mas também serviu para ver quais clientes/funcionáios fecham com a empresa. Aos que trabalham na empresa. Aos que trabalham como personal, e ‘discorda [sic], Cai Fora! Ninguém está aqui obrigado… A empresa tem dono. Não Gostou, é só sair”, completa a publicação.

A mãe de Dayane, Rose de Jesus, expressou indignação com a forma como a academia tratou o ocorrido. Segundo relatos, ela questionou se estavam debochando de sua filha e criticou a falta de empatia da empresa.

Dayane era estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e faleceu após perder a consciência durante o treino. Câmeras de segurança registraram o momento do mal súbito.