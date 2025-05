Ação contra Marcos Mion por suposto plágio em filme ganha reviravolta

A coluna Fábia Oliveira descobriu que uma briga judicial envolvendo Marcos Mion e a Formata Produções ganhou novidades. O caso em questão envolve uma acusação de plágio do filme MMM – Meu Melhor Amigo, estrelado pelo apresentador.

Camila Rizzo processou o apresentador e a Formata Produções afirmando que a obra cinematográfica configura plágio e contrafação. Ela afirmou ter desenvolvido as ideias e conceitos no curta-metragem Headway, escrito e produzido em 2018. Desde que o caso surgiu em 2024, um pedido liminar para impedir sua exibição foi indeferido por duas vezes.

Mas o que a coluna apurou é que, hoje, o problema se tornou maior, ao passo em que encontrar Marcos Mion se tornou um problema para Camila. Em uma petição do dia 5 deste mês, Rizzo explicou à juíza que o endereço apresentado por ela no início do caso foi dado como incorreto. Alegando problemas com a interpretação do destino, a autora chegou a pedir a citação eletrônica do famoso.

Marcos Mion interpreta Max Machadada

Marcos Mion e Guilherme Tavares, os protagonistas do filme MMA – Meu Melhor Amigo, em entrevista ao Metrópoles

Marcos Mion mostrou o novo corpo para viver o lutador de MMA Max Machadada

Ele raspou a lateral da cabeça e ainda mudou o seu convencional topete

Marcos Mion

Divulgação / Globo Filmes

A medida, por ter caráter excepcional, não foi bem recebida pela juíza, que entendeu pelo indeferimento.

Contornos inesperados

Enquanto planejava oficiar a Globo Comunicação para obter o endereço do apresentador, Camila Rizzo viu sua sorte no “jogo” começar a mudar. Isso porque a ação ganhou contornos inesperados quando representantes de Mion fizeram contato por e-mail com a autora informando voluntariamente o endereço para sua citação.

Dessa forma, no dia 16 deste mês, a autora que acusa Marcos Mion e a Formata Produções de plágio pediu a expedição de uma carta de citação com o novo e certo destino do apresentador. Se realizada com êxito, a citação abrirá o prazo de 15 dias úteis para a defesa do global.

Apesar de ainda não ter sido citado oficialmente, Marcos Mion já se pronunciou publicamente sobre as acusações. Ao Metrópoles, o apresentador afirmou que as acusações não têm fundamento e endossou o caráter original do filme que estrela.