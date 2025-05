Acidente com álcool provoca incêndio e destrói residência de dois andares em Rio Branco

Um acidente envolvendo álcool causou um incêndio que destruiu completamente uma residência de dois andares na manhã desta sexta-feira, 30, ao lado da Unidade de Saúde da Família Nadezir da Silva de Lima, na Rua Monte Sinai, beco do Posto de Saúde, no bairro Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, havia uma pessoa na casa acompanhada de algumas crianças quando, inesperadamente, o incêndio teve início na parte inferior do imóvel. Todos conseguiram sair rapidamente, e as chamas começaram a consumir toda a estrutura da residência.

O fogo atingiu uma altura considerável, levando funcionários e pacientes da Unidade de Saúde Nadezir da Silva a interromperem os atendimentos, tanto pelo risco de o fogo alcançar o telhado da unidade quanto pela intensa fumaça tóxica que se espalhou pelo local.

Várias guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas com rapidez e se deslocaram até o local, que foi isolado. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, impedindo que o fogo se alastrasse para a unidade de saúde e outras residências. Posteriormente, o incêndio na casa foi totalmente apagado.

Os proprietários não estavam em casa no momento do acidente. Quando chegaram, encontraram a residência completamente destruída pelo fogo, com todos os pertences queimados.

Soldados do Corpo de Bombeiros relataram à reportagem que o incêndio foi causado por um acidente com álcool. Ninguém ficou ferido, e os danos foram apenas materiais.

Veja o vídeo: