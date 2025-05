acidente-deixa-motociclista-ferido;-motorista-de-carro-levava-cerveja

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na tarde deste domingo (25/5), no bairro Tibiri, próximo ao retorno para a BR-230, no município de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa (PB).

O motociclista, de 52 anos, sofreu fraturas nas pernas em decorrência da colisão, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada em estado estável ao Hospital de Emergência e Trauma da capital.

Após o acidente, policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran) abordaram o motorista do veículo envolvido, que foi encontrado com latas de cerveja dentro do carro.

