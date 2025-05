Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na BR-364, no interior do Acre

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (25), no km 35 da BR-364, entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó, no interior do Acre. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio.

As vítimas estavam na moto e foram socorridas por equipes de resgate, sendo levadas com urgência para a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano. Segundo os socorristas, ambas apresentavam indícios de traumatismo craniano.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a dimensão do impacto. Nas imagens, uma das vítimas aparece com ferimentos visíveis nos braços e pernas, enquanto a outra permanece estendida no asfalto, aparentemente inconsciente e sem conseguir se mover.

Durante o atendimento, a BR-364 precisou ser parcialmente interditada, o que gerou lentidão no trânsito da região. Motoristas que passaram pelo local relataram que o trecho da rodovia apresenta muitos buracos, fator que pode ter contribuído para o acidente. No entanto, a causa oficial ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do condutor do automóvel envolvido na colisão.