acompanhada-de-william,-kate-middleton-batiza-navio-de-guerra-da-marinha-real

Kate Middleton e William estão na Escócia, país que compõe o Reino Unido, de novo. Desta vez, o compromisso do casal foi a cerimônia de nomeação do novo navio de guerra da Marinha Real. Nesta quinta (22/5), a Princesa de Gales e o príncipe foram a um estaleiro situado em Scotstoun, região histórica de Glasgow.

O papel de Kate no evento foi especial: ela ficou responsável por batizar a embarcação. Como parte da tradição, a princesa arremessou uma garrafa de uísque contra o casco do barco e foi aplaudida pela multidão presente no local. “Tenho o prazer de nomear este navio, HMS Glasgow. Que Deus o abençoe e a todos que nele embarcam”, disse a esposa de William.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Princesa Kate Middleton batizou o navio de guerra da Marinha Real: HMS Glasgow Reprodução Instagram Princesa Kate Middleton batizou o navio de guerra da Marinha Real: HMS Glasgow Reprodução Instagram Princesa Kate Middleton batizou o navio de guerra da Marinha Real: HMS Glasgow Reprodução Instagram Princesa Kate Middleton batizou o navio de guerra da Marinha Real: HMS Glasgow Reprodução Instagram Princesa Kate Middleton batizou o navio de guerra da Marinha Real: HMS Glasgow Reprodução Instagram Princesa Kate Middleton batizou o navio de guerra da Marinha Real: HMS Glasgow Reprodução Instagram Voltar

Próximo

As fotos da cerimônia foram publicadas no Instagram oficial do casal da realeza. A Princesa de Gales e o príncipe também conheceram membros da Companhia do Navio e as famílias deles, além de aprendizes e graduados da Academia de Construção Naval e equipes envolvidas na construção da embarcação.

14 anos de casados

Em abril deste ano, Kate e William também estiveram na Escócia para comemorar 14 anos de casados. Na viagem, eles ainda cumpriram alguns compromissos oficiais. A princesa e o príncipe são pais de Louis, de sete anos, Charlotte, de dez, e George, de 11.