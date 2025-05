Acompanhante que diz ter ficado com Neymar acumula acusações de golpes

Presa junto com a mãe durante uma ação da Polícia Civil, na última quinta-feira (22/5), a acompanhante Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, é investigada por um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados.

Any mantinha perfis nas redes sociais nos quais anunciava os produtos, a maior parte deles importados. Ela entrou no paradeiro da polícia após um boletim de ocorrência registrado em agosto de 2023, no qual a suposta vítima alega ter comprado perfumes no valor de R$ 857,90. Quando os recebeu, constatou que eram falsificados.

O caso é semelhante a outras denúncias que a acompanhante foi alvo. O Metrópoles localizou ao menos nove processos no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) contra Any, da época do primeiro boletim de ocorrência até este ano. Destes, a mulher foi condenada em cinco a indenizar as vítimas por danos materiais.

Os relatos se repetem. As vítimas alegam ter comprado produtos na loja virtual de Any – como perfumes, bolsas e tênis. Após o pagamento, o prejuízo. Ou receberam produtos diferentes dos originais, ou nem mesmo receberam a compra.

Quem é a acompanhante Any Awuada?

Any Awuada é o nome artístico de Nayara Macedo.

Ela ostenta em suas redes sociais fotos e vídeos de viagens ao exterior, passeios em lanchas e praias paradisíacas.

Any Awuada ficou conhecida na web após revelar que estava presente em festa organizada por Neymar Jr. e seus amigos em março.

Na época, que teria recebido R$ 20 mil para comparecer ao evento e compartilhar momentos íntimos com o jogador.

Com mais de 5 mil seguidores nas redes sociais, Any também mantém perfil em sites de acompanhantes.

Dias após expor que teria ficado com Neymar, Any Awuada usou as redes sociais para anunciar que está grávida.

Na ocasião, ela afirmou que faria um teste de DNA para confirmar a paternidade da criança mas não confirmou quem seriam os possíveis pais.

As vítimas reclamaram na Justiça para ter o dinheiro de volta. A defesa de uma mulher que gastou R$ 12.086,27 em produtos cosméticos vendidos por Any argumentou que “a devedora ganhou notoriedade nas mídias por suposto envolvimento com jogador de futebol e, com isso, teria recebido quantias consideráveis em uma plataforma digital”, o Privacy.

Any Awuada ficou famosa após revelar que estaria presente em uma festa organizada pelo jogador Neymar. Na época, ela disse que teria recebido R$ 20 mil para comparecer ao evento e compartilhar momentos íntimos com o jogador. Ela também passou a manter perfis em sites de acompanhantes.

Ameaça e envolvimento da mãe

Outra mulher que denunciou a acompanhante disse que alertou as pessoas ao saber que ela estaria aplicando golpes. Por causa disso, teria recebido ameaças de Nayara. Em prints anexados ao processo, a investigada teria dito frases como “você vai morrer”, “vai ‘pra umas ideia bem legal’” e “sua puta, já ‘to’ com todos seus dados”.

Leia também

Em outro processo, uma suposta vítima disse que fez uma transferência para a conta de Angela de Macedo, mãe de Nayara, para pagar um perfume. O comprovante de pagamento e mensagens trocadas durante a venda, nas quais a acompanhante informa a conta da mãe para o depósito, estão anexados na ação.

Além da mãe e filha, outra mulher foi presa por envolvimento no esquema. Um dos fatores que levantou suspeita à polícia foram movimentações bancárias das investigadas – os valores chegam a mais de R$ 2 milhões.

Em nota enviada ao Metrópoles, a defesa de Any Awuada disse que a prisão temporária aconteceu “apenas para investigação policial do caso”. “Neste momento, nossa equipe jurídica está tomando ciência integral dos autos do processo para, a partir disso, adotar todas as medidas cabíveis à sua defesa e garantir o pleno respeito aos seus direitos”, completou.