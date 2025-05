Acompanhante que diz ter ficado com Neymar foi presa com a mãe em SP

A acompanhante Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, foi presa junto com a mãe, Angela de Macedo, em um apartamento no bairro Alto Ipiranga, em Mogi da Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, nessa quinta-feira (22/5). Elas são investigadas por um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados.

Com Nayara foram apreendidos durante as diligências foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3 avaliado em aproximadamente R$ 150 mil. A filha da acompanhante, de 2 anos, foi deixada pelos policiais sob os cuidados da tia.

Em um dos processos mais recentes movidos contra a acompanhante no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a vítima afirma não ter recebido um perfume comprado na loja de Nayara. Anexado ao processo, está um comprovante de pagamento na conta da mãe da acompanhante.

As investigações começaram após outra vítima registrar boletim de ocorrência, em agosto de 2023. A mulher teria comprado perfumes importados no valor de R$ 857,90, mas constatou que se tratava de produtos falsificados após recebê-los.

“A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, além da ausência de registro junto à agência reguladora”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Quem é a acompanhante Any Awuada?

Any Awuada é o nome artístico de Nayara Macedo.

Ela ostenta em suas redes sociais fotos e vídeos de viagens ao exterior, passeios em lanchas e praias paradisíacas.

Any Awuada ficou conhecida na web após revelar que estava presente em festa organizada por Neymar Jr. e seus amigos em março.

Na época, que teria recebido R$ 20 mil para comparecer ao evento e compartilhar momentos íntimos com o jogador.

Com mais de 5 mil seguidores nas redes sociais, Any também mantém perfil em sites de acompanhantes.

Dias após expor que teria ficado com Neymar, Any Awuada usou as redes sociais para anunciar que está grávida.

Na ocasião, ela afirmou que faria um teste de DNA para confirmar a paternidade da criança mas não confirmou quem seriam os possíveis pais.

Além de mãe e filha, outra mulher foi presa por envolvimento no esquema. Um dos fatores que levantou suspeita à polícia foram movimentações bancárias das investigadas – os valores chegam a mais de R$ 2 milhões.

O Metrópoles entrou em contato por telefone com a defesa de Nayara Macedo e Angela de Macedo, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.