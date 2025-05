Acordo entre médicos e Governo evita greve na Saúde do Acre e define prazo para pagamentos

Um impasse entre o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed/AC) e o Governo do Estado deu um passo importante rumo à solução nesta semana. Em audiência conduzida pela desembargadora Denise Bonfim, no Tribunal de Justiça do Acre, as partes chegaram a um entendimento preliminar que evita, ao menos por ora, a deflagração de uma greve da categoria.

O encontro, que teve caráter conciliatório, reuniu representantes do Sindmed e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), além do Ministério Público do Acre (MPAC), com o objetivo de construir uma solução negociada para as reivindicações da classe médica. Entre os participantes estavam o presidente do Sindmed, Guilherme Pulici, o secretário de Saúde Pedro Pascoal, a procuradora estadual Naiana Carvalho, a assessora jurídica da Sesacre Isabela Fernandes e o procurador de Justiça Getúlio Andrade. A reunião também contou com os advogados Andrias Sarkis e Samara Sarkis.

Durante a sessão, realizada no âmbito do processo nº 1000941-55.2025.8.01.0000, o diálogo entre os representantes foi marcado por respeito mútuo e disposição para o entendimento. A condução equilibrada e colaborativa da audiência permitiu que as divergências fossem discutidas de forma construtiva, culminando em um acordo inicial.

Como resultado, ficou definido que o Estado apresentará, até o dia 24 de junho, um cronograma detalhado para o pagamento das verbas rescisórias exigidas pelos profissionais da saúde. O compromisso assumido durante a sessão garante tempo para que o governo organize os repasses e evita a paralisação iminente.