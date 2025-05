Acre Academy realiza peneira neste sábado; olheiro do Botafogo irá analisar os aprovados

A Acre Academy promove neste sábado, 31, a partir das 7h30, no estádio José de Melo, uma seletiva para descobrir novos talentos do futebol nas categorias Sub-11 e Sub-13. Para participar, os garotos devem comparecer com o material de jogo completo. Atualmente 50 crianças já estão inscritas. Não existem taxas para participar do evento.

De acordo com o professor Edson Maria (Som), a ideia é iniciar um trabalho estruturado nas categorias de base. “Nossa intenção é selecionar cerca de 30 garotos. Vamos trabalhar com todas as categorias, mas queremos disputar torneios nas categorias Sub-11 e Sub-13 ainda em 2025, por isso essa é a nossa prioridade no momento”, afirmou.

Além do foco esportivo, a Acre Academy também se propõe a desenvolver um trabalho social. O técnico Thomaz Carlos destacou o compromisso com a formação cidadã. “Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação. A Acre Academy surge como uma oportunidade de oferecer uma vida melhor para muitos jovens”, declarou. Futuramente as crianças aprovadas poderão ter acesso ao centro de treinamento que já está em construção, contando com dentista, fisioterapeuta, auditório e treinadores

A organização está implantando um centro de treinamento na estrada do Quixadá, com previsão de conclusão da primeira etapa da obra até o fim de julho. O projeto pretende oferecer estrutura não apenas para os atletas, mas também para atender à comunidade local. “Esse é o primeiro passo. A meta é transformar vidas e fazer da Acre Academy uma referência no Estado”, completou a equipe idealizadora do projeto. Os aprovados do projeto passaram por análise de olheiros do Botafogo futuramente.