Acre começa a sentir os efeitos da primeira frente fria de forte intensidade de 2025; veja vídeo

A chegada da primeira frente fria de forte intensidade em 2025 já começa a ser sentida no Acre. Um vídeo gravado em Brasiléia, na região do Alto Acre, mostra o vento tomando conta das ruas e arrastando folhas e poeira, sinal claro da aproximação da friagem.

De acordo com os meteorologistas, a massa de ar polar começou a avançar sobre o estado no final da tarde desta quarta-feira (28). A previsão aponta queda brusca nas temperaturas em todas as regiões. No Alto Acre, que inclui Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri, os termômetros podem registrar mínima de 13°C.

O fenômeno também atinge Rio Branco, onde as temperaturas podem cair para 14°C, e as cidades do Oeste, como Tarauacá e Cruzeiro do Sul, que devem ter mínima de 16°C.

Antes da friagem, o dia foi marcado por calor, nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas, além de fortes rajadas de vento. A partir da noite, a chegada da massa polar derruba as temperaturas, que devem permanecer amenas até o final de semana.

Na sexta-feira (30), o Acre deve registrar as menores temperaturas do ano até agora, podendo chegar a 11°C em algumas cidades, segundo a previsão.

O vídeo feito em Brasiléia mostra exatamente esse momento de transição, com o vento forte dominando a cidade e anunciando a queda nas temperaturas. As informações são da Agência de Notícias do Acre.

Veja o vídeo: