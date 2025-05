Acre lidera crescimento no consumo de energia elétrica no Brasil no início de 2025, diz levantamento

O Acre se destacou entre os estados brasileiros com o maior aumento no consumo de energia elétrica nos primeiros quatro meses de 2025. Segundo levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o estado registrou um avanço de 9% em comparação ao mesmo período do ano passado, empatando com o Maranhão no topo do ranking nacional.

Esse crescimento acontece em um contexto de expansão do uso de fontes renováveis no país. Entre janeiro e abril, a geração de energia solar e eólica aumentou consideravelmente. As usinas eólicas produziram 25,7% mais energia do que no mesmo período de 2024, enquanto as solares tiveram uma elevação ainda maior, de 31,9%. Esses avanços têm sido fundamentais para atender à crescente demanda.

Apesar do desempenho expressivo do Acre, o cenário nacional teve um crescimento mais modesto: o consumo médio de energia no Brasil subiu 1,3% no primeiro quadrimestre. No total, o país utilizou, em média, 73,5 gigawatts médios (GWm). Fevereiro foi o mês com maior demanda, impulsionado por uma onda de calor intensa, com o consumo atingindo 77 GWm.

O setor residencial e de pequenos comércios, que compõe o chamado mercado regulado, apresentou retração de 4,1%, impactado por temperaturas mais amenas e aumento das chuvas em algumas regiões. Em contrapartida, o mercado livre – onde empresas escolhem seus próprios fornecedores de energia – teve alta de 10,7% no consumo, reforçando uma tendência de migração que se intensificou em 2024, quando o número de novos consumidores nessa modalidade triplicou em relação a 2023.

Outro dado que chama a atenção é o desempenho setorial: o setor de saneamento básico liderou a alta no consumo, com salto de 44,7%. Serviços e comércio também tiveram aumentos relevantes, de 23,8% e 19,1%, respectivamente.

No Acre, o crescimento pode estar relacionado à recuperação da atividade econômica, à ampliação de projetos industriais e de infraestrutura, e ao uso crescente de tecnologias que demandam mais eletricidade.