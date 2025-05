Acre ocupa 4ª posição entre os estados brasileiros com menor índice de mortes no trânsito

O Acre aparece entre os estados brasileiros com as menores taxas de mortalidade no trânsito, ocupando a 4ª posição no ranking nacional. De acordo com dados do Datasus, do Ministério da Saúde, o estado apresenta uma taxa de 11,20 mortes para cada 100 mil habitantes.

O estado acreano fica atrás apenas de São Paulo (10,95), Amazonas (11,14) e Distrito Federal (11,18) no índice de mortes no trânsito.

Na contramão, os estados com os índices mais altos de mortalidade no trânsito são Tocantins, com 37,84 por 100 mil habitantes, seguido de Mato Grosso (34,93), Piauí (31,95), Rondônia (29,03) e Mato Grosso do Sul (26,04).

Além de figurar entre os estados com menores índices, o Acre também apresentou uma redução expressiva no número de mortes no trânsito 2025. Segundo a Coordenação de Engenharia e Estatística do Trânsito (Ceet), no primeiro trimestre deste ano foram registradas 17 mortes, contra 31 no mesmo período de 2024, o que representa uma queda de 45,2%.