Acre será sede do Amazônia Inova Summit 2026, maior evento de bioeconomia da região

O Acre foi confirmado como sede do Amazônia Inova Summit 2026, um dos principais eventos de bioeconomia e inovação da região. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (22) durante o encerramento da edição deste ano, que aconteceu no estado do Amapá.

O evento reúne empreendedores, investidores, pesquisadores, representantes de governos e da sociedade civil para discutir soluções inovadoras e sustentáveis para a Amazônia. A confirmação do Acre como sede reforça o compromisso do estado com o fortalecimento da bioeconomia, da inovação e da geração de oportunidades para a população amazônica.

Durante o anúncio, autoridades destacaram o potencial do Acre para impulsionar negócios sustentáveis e fortalecer cadeias produtivas que valorizam a floresta em pé. O Amazônia Inova Summit contribui diretamente para fomentar o desenvolvimento econômico alinhado à preservação ambiental.

Mais informações sobre a edição de 2026 serão divulgadas em breve, conforme forem definidas pela organização do evento.

Veja o vídeo: