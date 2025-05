Acre tem a menor taxa do país de mortes no trânsito relacionadas ao consumo de álcool

O Acre registrou, em 2023, a menor taxa de mortes no trânsito relacionadas ao consumo de álcool entre todos os estados brasileiros, com um índice de 3,8 óbitos por 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados após pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), com base em dados de 2023 do Datasus e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado não reflete, porém, com o cenário nacional, que segundo o levantamento, a média foi de 5,79 mortes em acidentes envolvendo o consumo de bebidas alcóolicas.

Apesar da redução de 24% na taxa nacional de mortes desde 2010, quando o índice era de 7,58, a combinação entre álcool e direção ainda resulta em índices alarmantes em diversos estados. No estado de Tocantins, a exemplo, a letalidade foi de 12,8 óbitos por 100 mil habitantes, mais que o triplo do registrado no Acre.

Embora a “Lei Seca”, promulgada em 2008, tenha contribuído para a queda nacional de mortes, especialistas alertam para diferenças regionais importantes.

“O Brasil tem dimensões continentais, com cenários distintos. Por isso, é essencial monitorar os dados regionais e propor ações específicas”, afirma Arthur Guerra, psiquiatra e presidente do Cisa.

Ainda de acordo com a pesquisa, 18 estados estão acima da média nacional. Em estados como São Paulo, o reforço na fiscalização, com mais blitze e equipamentos modernos, aumentou significativamente o número de motoristas autuados, somando mais de mil por dia em 2024.

Porém, o número absoluto de mortes no país voltou a crescer, de 11.961, em 2022, para 12.310 em 2023, um aumento de cerca de 3%. A faixa etária mais vulnerável segue sendo de adultos entre 18 e 54 anos, que representam quase 70% das vítimas.